Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Сєверодонецьку та Лисичанську ситуація контрольована. Сєверодонецьк розташований на лівому березі Сіверського Донця. Він тактично не зручний для впевненої оборони, але попри це ми впевнено тримаємо оборону на далеких підступах до міської межі. Там була невеличка група орків, яка просочилася, та її вже знищили", - зазначив Попов.

Також боєць "Легіону Свободи" сподівається, що Сєверодонецьк для ЗСУ стане базовим майданчиком, з якого почнеться контрнаступ на східному напрямку.

"На Луганщині характер бойових дій й тактики противника суттєво відрізняється від того, що ми бачили на Київщині. Там ми стикалися з регулярними частинами військ московії. Тут здебільшого жива сила - це представники так званих народних міліцій. Вони менше навчені, гірше оснащені. Тактика їхніх командирів нагадує тактику Жукова під час Другої світової війни, коли всі дії були скеровані на те, щоб перетопити людські ресурси. Тому фашисти та російські нацисти під Сєверодонецьком зазнають великих втрат", - наголосив Попов.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до 29 травня окупанти втратили близько 30 250 військових, 1338 танків, 3270 бойових броньованих машин, 633 системи артилерії, 208 літаків і 178 гелікоптерів і 117 крилатих ракет

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