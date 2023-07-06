Російські окупанти артилерією повністю знищили вокзал на Харківщині
Російські загарбники вкотре вдарили по Богодухівському району на Харківщині. Унаслідок артилерійського обстрілу повністю знищено вокзал залізничної станції
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Зазначається, що російські терористи 6 липня близько 11:00 обстріляли станцію "Одноробівка" Богодухівського району. За попередніми даними, з артилерії.
За даними слідства, повністю знищено вокзал станції, відбулась масштабна пожежа.
"За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України", - йдеться у повідомленні.
- Уранці 5 липня російська окупаційна армія обстріляла село на Харківщині, внаслідок чого виникла пожежа в приватному будинку й постраждала жінка.
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