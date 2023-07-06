Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що російські терористи 6 липня близько 11:00 обстріляли станцію "Одноробівка" Богодухівського району. За попередніми даними, з артилерії.

За даними слідства, повністю знищено вокзал станції, відбулась масштабна пожежа.

"За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України", - йдеться у повідомленні.