Росіяни вранці обстріляли село на Харківщині: поранено жінку
Уранці 5 липня російська окупаційна армія обстріляла село на Харківщині, внаслідок чого виникла пожежа в приватному будинку й постраждала жінка
Про це повідомила пресслужба МВС.
"Уранці внаслідок обстрілу села Козача Лопань Дергачівської громади окупаційними військами РФ горів приватний будинок на площі 60 кв.м. Під час атаки постраждала 48-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці уточнили, що жінку госпіталізували, а пожежу вже загасили.
- 4 липня окупанти вдарили "іскандерами" по Первомайському на Харківщині, внаслідок чого дістали поранення 43 людини.
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