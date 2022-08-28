Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

"Два ракетні удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована. Про жертв зараз інформації немає", - пише Терехов.

Ввечері у суботу, 27 серпня 2022 року, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.