Російські окупанти нанесли два ракетні удари по центру Харкова: пошкоджено адмінбудівлю, - Терехов
Російські окупанти нанесли два ракетні удари по центру Харкова, пошкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих немає
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграмі.
"Два ракетні удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована. Про жертв зараз інформації немає", - пише Терехов.
- Ввечері у суботу, 27 серпня 2022 року, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.
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