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Російські окупанти нанесли два ракетні удари по центру Харкова: пошкоджено адмінбудівлю, - Терехов

28 серпня, 2022 неділя
21:12
війна з Росією На Харківщині триває наступ Росії на Україну

Російські окупанти нанесли два ракетні удари по центру Харкова, пошкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих немає

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

"Два ракетні удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована. Про жертв зараз інформації немає", - пише Терехов.

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Україна
Харків
російська армія
злочини проти людяності
ракетний удар
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