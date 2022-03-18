Російські окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



За його словами, російська армія випустила загалом десять снарядів.



Як наслідок, лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.



На об’єкті працюють рятувальні служби.

Упродовж ночі з 16 на 17 березня на Луганщині військові РФ обстрілювали Рубіжне, унаслідок чого горіли щонайменше 27 будинків

Лисичанськ через обстріли залишився без газу.