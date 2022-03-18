Російські окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську
Російська армія відкрила вогонь по одному з лікувальних закладів в місті Лисичанськ
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За його словами, російська армія випустила загалом десять снарядів.
Як наслідок, лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
На об’єкті працюють рятувальні служби.
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