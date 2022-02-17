Снаряди потрапили у дитячий садок: росіяни обстріляли Станицю Луганську з важкої артилерії, двоє цивільних зазнали контузій

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил.



Вранці 17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. Снаряди потрапили у споруду дитячого садочку, внаслідок чого двоє вихотельок зазнали контузій.



"Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура - половина населеного пункту залишилася без електроживлення", - йдеться у повідомленні.



Згідно з інформацією з Telegram-каналу Анатолія Штірліца, на момент обстрілу в дитячому садочку були діти. За попередніми даними, вони не постраждали.









Зазначається, що військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.



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