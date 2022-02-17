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Снаряди потрапили у дитячий садок: росіяни обстріляли Станицю Луганську з важкої артилерії, двоє цивільних зазнали контузій

17 лютого, 2022 четвер
10:43
війна з Росією

Російські бойовики обстріляли Станицю Луганську, внаслідок чого снаряди потрапили у дитячий садочок, а двоє цивільних осіб отримали контузії

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил.

Вранці 17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. Снаряди потрапили у споруду дитячого садочку, внаслідок чого двоє вихотельок зазнали контузій.

"Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура - половина населеного пункту залишилася без електроживлення", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією з Telegram-каналу Анатолія Штірліца, на момент обстрілу в дитячому садочку були діти. За попередніми даними, вони не постраждали.

 



Зазначається, що військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

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Станиця Луганська
ООС
російські окупанти
російські терористи
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