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Російські окупанти обстріляли Василівку на Запоріжжі та звинуватили в цьому ЗСУ

29 травня, 2022 неділя
10:00
війна з Росією Запоріжжя

На Запоріжжі рашисти обстріляли Василівку та звинуватили Збройні сили України. В результаті пошкоджені будинки та господарські будівлі

Про це інформують в фейсбуці Сили оборони Запорізького краю

"Орки обстріляли Василівку, та як завжди, звинуватили в цьому ЗС України. Такі брехливі провокації росіяни проводять завжди коли здійснюють терористичні обстріли міст та селищ. Для правдивості картинки показують нові нерозірвані боєприпаси, на яких присутні надписи українською мовою. В результаті терористичних дій пошкоджені будинки та сільськогосподарські будівлі у західній частині міста. Постраждалих серед людей немає.

Російські терористи за допомогою брехливих ЗМІ проводять чергову провокацію для показу громадянам "з метою приховати свої терористичні дії", йдеться в повідомленні.

Сили противника зосереджені поблизу Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки (Донецька область), нарощують засоби в районі Василівка - Пологи.

Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру Гуляйполя, Оріхова, Времівки, Ольгівського, Залізничного, Комишувахи, Полтавки, Білогір’я, Новомиколаївки, Новопілля, Новосілки, Кам’янського, Степового та Гуляйпільського.

В Малій Токмачці, Пологівського району внаслідок артилерійського обстрілу рашистами місцевий отримав вогнепальне-уламкове поранення. Крім того, частково пошкоджено виробничу зону, адмінбудівлю, їдальню для засуджених Оріхівської ВК № 88 та автобус місцевого БАЗ.

Артилерійських ударів зазнали м. Оріхів та с. Преображенка, зруйновані два будинки та магазин, ще шість домівок пошкоджено.

Рашисти продовжують займатися мародерством – у Пологах та с. Федорівка Пологівського району росіяни викрали легкові автомобілі Lada-Largus та ВАЗ, вантажний автомобіль МАН.

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники посилили контррозвідку, залякують місцеву владу та жителів, перешкоджають виїзду мирних жителів на контрольовану українською владою територію.

"На території Запорізької області продовжуються терористично-насильницькі дії з боку російських злочинців щодо цивільного населення. Такі дії заохочуються їх військовим командуванням", – додають у Силах оборони.

28 травня на Запорізькому напрямку знищили:

  •  особового складу – 7 осіб (12 поранено)
  •  танк – 1 од.
  •  самохідних артилерійських установок – 1 од.
  •  бойових броньованих машин – 2 од.
  •  БПЛА "Орлан-10" – 3 од.
  •  автомобільної техніки – 4 од.
  •  мінометів – 5 од.

Тимчасово непідконтрольними територіями залишаються населені пункти: Бердянського району, Мелітопольського району, Василівського району, Пологівського району (окрім м. Оріхів та м. Гуляйполе).

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Запоріжжя
Збройні Сили України
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Оріхів
терористичні дії
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