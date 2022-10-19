Про це інформує в телеграмі голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Знову ворог б’є по енергетичних об’єктах. Є влучання і по Вінницькій області", - пише Борзов.

Повідомляється, що на місці удару працюють рятувальники.

Більше деталей повідомлять згодом.

Повітряна тривога на Вінниччині розпочалася о 12:51 та закінчилася о 14:53.