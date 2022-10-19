Вінниччина зазнала ракетного обстрілу
Близько другої години дня 19 жовтня армія РФ обстріляла Вінницьку область
Про це інформує в телеграмі голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Знову ворог б’є по енергетичних об’єктах. Є влучання і по Вінницькій області", - пише Борзов.
Повідомляється, що на місці удару працюють рятувальники.
Більше деталей повідомлять згодом.
Повітряна тривога на Вінниччині розпочалася о 12:51 та закінчилася о 14:53.
- 12 жовтня Росія атакувала Вінницьку область дронами-камікадзе.
- На Вінниччині у понеділок, 17 жовтня, близько другої години дня зафіксовано влучання російських ракет по об'єкту критичної інфраструктури.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.06
Купівля 40.06Продаж 40.78
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе