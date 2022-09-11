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Російські окупанти планують знову обстріляти ЗАЕС і звинуватити в цьому Україну, - розвідка

11 вересня, 2022 неділя
14:11
війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, Росія найближчим часом може здійснити черговий обстріл ЗАЕС.

"Командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції. Окупанти традиційно планують звинуватити в цьому Україну. Отримано інформацію, що підрозділам 94 дивізії Росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14.00 зайти в укриття і перебувати там до "особливого розпорядження", - пише ГУР МО України.

Також у розвідці заявили, що російські війська та окупаційна адміністрація повинні покинути територію ЗАЕС та Енергодар.

"ЗАЕС має бути демілітаризована без жодних додаткових умов. Сама станція повинна повернутися під контроль українського "Енергоатому" та МАГАТЕ", - йдеться у повідомленні.

  • Сьогодні, 11 вересня 2022 року, вночі, о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі, йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

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Україна
Росія
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Запорізька АЕС
Енергодар
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