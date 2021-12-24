Російські окупанти порушили досягнутий 22 грудня режим припинення вогню
У четвер, 23 грудня, вони тричі вели вогонь в напрямку українських захисників
Про це повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил.
Зазначається, що станом на 7 годину ранку, 24 грудня, російсько-окупаційні війська не порушували режим припинення вогню. Водночас, протягом 23 грудня таких порушень було три, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
"В напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", - написали у зведенні.
Втрат серед захисників немає.
- У середу, 22 грудня, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони домовились повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
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