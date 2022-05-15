English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російські окупанти продовжують наступати в напрямку Барвінкового, Лиманського та Слов’янська, – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують наступати в напрямку Барвінкового, Лиманського та Слов’янська, – Генштаб ЗСУ

15 травня, 2022 неділя
08:16
війна з Росією знищення ворога артилеристами "Півдня"

Противник не припиняє ведення наступальних дій на сході України. Крім того, наші захисники продовжують збивати авіацію ворога

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

На Слов’янському напрямку противник намагався прорвати оборону українських захисників, утім його спроби "провалилися". На Барвінкове та Слов’янськ продовжує перегруповувати війська для  поновлення наступу. Попри втрати росіяни продовжують наступати на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. У Генштабі додають, що на Лиманському та Бахмутському – спостерігається перегрупування військ ворога.

У Маріуполі триває блокування наших захисників в Азовсталі. Російські окупанти не припиняють авіаційних ударів та артилерійських обстрілів. 

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Зусилля зосереджує на веденні повітряної розвідки та обстрілах позицій Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Утім є загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі. У прикордонних районах можливі провокації.

На Сіверському – ворог продовжує посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. На Сумщині та Чернігівщині продовжуються авіаудари.

На Слобожанському напрямку російські окупанти перегруповують свої підрозділи, поповнюють запаси боєприпасів та палива.

На Харківському напрямку активних бойових дій не було. 

На Донецькому та Луганському – відбито дванадцять атак ворога, знищено вісім танків, п’ять артилерійських систем, дев’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів противника. Є у російських окупантів втрати і на інших напрямках.

На низькому рівні у підрозділах армії РФ залишається морально-психологічний стан, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат як у техніці, так і військовому складі.

"За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів", – пише Генштаб.

За 14 травня підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил збили сім БпЛА типу "Орлан-10" та один літак.

"Авіація повітряних сил продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. Зокрема, було знищено взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника", – йдеться в повідомленні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Білорусь
Донеччина
Слов’янськ
російські окупанти
Генштаб ЗСУ
Читайте також:
Путін
14 травня, 2022 субота
Путін має намір анексувати окуповані території, аби шантажувати Україну застосуванням ядерної зброї, - аналітики зі США
Путін
13 травня, 2022 п'ятниця
У Путіна рак крові, - The Mirror
Віктор Писанко
12 травня, 2022 четвер
Саботаж і диверсія з боку командування Медичних сил ЗСУ, - майор Пилипець про звільнення керівника Запорізького військового госпіталю
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.6
    Продаж 33.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
15 травня
08:45
Луганщина
На Луганщині окупанти влучили у виробничий цех "Азот" та щонайменше у 30 житлових будинків, поранено чотири людини
08:30
Оновлено
Львівські "боги"
У Львові та області пролунали вибухи
08:13
Сергій Притула
Під час трансляції Євробачення фонд Сергія Притули зібрав щонайменше 2.5 млн
07:37
Кулеба
Ми готові до дипломатії, але ми не дозволимо просто продовжити наші страждання і відкласти наступний етап війни, – Кулеба про переговори з РФ
07:16
Буча
Російські окупанти завдали Бучі збитків на $449 млн
06:37
За мужність
Зеленський нагородив відзнаками героїв України
05:22
Євробачення
Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023, - Ткаченко
04:48
Роберт Левандовські, "Баварія"
Можливо я зіграв останній матч, - Левандовські підтвердив, що близький до того, щоб покинути "Баварію"
03:29
Меми
Євробачення-2023 збираються провести у Севастополі? Добірка найкращих мемів після тріумфу Kalush Orchestra
03:14
окупанти Маріуполь
На Херсонщині російські окупанти викрали колишнього депутата облради
02:38
Kalush Orchestra
Це яскраве зображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу, - Джонсон відреагував на тріумф Kalush Orchestra
02:29
Зеленський
Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь, - Зеленський
02:18
Мелітополь
"Утиск хребта": російські загарбники вигадали новий спосіб, як відмовитись від війни в Україні
02:01
"Слава Україні!" На Євробаченні-2022 переміг український гурт Kalush Orchestra
01:52
російські військові окупанти
На Запоріжжі російські окупанти перетворили училище у в'язницю: тримають там своїх військових, які відмовляються воювати
01:27
"Ліверпуль"
"Ліверпуль" виграв свій восьмий Кубок Англії в історії
00:56
Kalush Orchestra
Організатори Євробачення не дискваліфікуватимуть Kalush Orchestra за заклик допомогти Азовсталі: вважають заяву гуманітарною
00:49
ППО ЗСУ
За добу 14 травня українська ППО знищила 7 безпілотників та 1 ворожий літак
00:23
фейк, фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 травня
2022, субота
14 травня
23:54
українські військові ЗСУ
На Сході України ЗСУ відбили 9 російських атак і знищили до 80 окупантів за добу
23:52
Володимир Зеленський
Підтримка України означає недопущення глобального голоду, - Зеленський
23:38
"Peace for Ukraine". Гурт з Ісландії виступає на Євробаченні з українською символікою
23:30
Зеленський
Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою, - Зеленський
23:14
Kalush зі сцени Євробачення у Турині: "Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!"
23:11
Учасниць акції Save Mariupol у Берліні затримала поліція, а в Парижі їм заборонили намети біля МЗС
22:47
Kalush пояснив, як за них можна проголосувати за кордоном
22:09
Крістіна Квін
Квін розповіла за якої умови США можуть визнати геноцид українців з боку РФ
22:04
На Донеччині за добу росіяни вбили трьох мирних мешканців, іще чотирьох поранили
21:47
Верховна Рада
Рада готує законопроєкт, який заборонить колаборантам займати виборні посади
21:42
гради
Окупанти кілька разів обстріляли Дніпропетровщину з "градів"
21:28
міномет обстріл
Росія обстріляла з міномету територію Сумщини
21:18
Марина Лазебна
Уряд продовжив виплату субсидій та соцвиплат до кінця воєнного стану
21:14
Стівен Кінг
Кінґ заявив, що Путін недооцінив Україну
20:59
Чехія Україна
У Празі відкрили наметове містечко для українських біженців
20:56
У Держдумі РФ пропонують не фінансувати професійний футбол на рівні держави
20:55
Фінляндія
МЗС Фінляндії про вступ до НАТО: ми хочемо, щоб кордон з РФ лишався мирним
20:40
Росія розсиплеться, як перед цим СРСР, - польський політик Павел Коваль
20:35
Ексклюзив
Херсон
На Херсонщині окупанти не мають жодних стратегічних планів, вони лиш грабують підприємців і хочуть втекти до Криму, — депутат облради
20:34
Зеленський підписав закон про меценатську діяльність у спорті
Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій
20:28
Україна робить усе можливе для експорту продовольства до Африки, але РФ має припинити блокувати порти, - Кулеба
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV