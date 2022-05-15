Російські окупанти продовжують наступати в напрямку Барвінкового, Лиманського та Слов’янська, – Генштаб ЗСУ

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

На Слов’янському напрямку противник намагався прорвати оборону українських захисників, утім його спроби "провалилися". На Барвінкове та Слов’янськ продовжує перегруповувати війська для поновлення наступу. Попри втрати росіяни продовжують наступати на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. У Генштабі додають, що на Лиманському та Бахмутському – спостерігається перегрупування військ ворога.

У Маріуполі триває блокування наших захисників в Азовсталі. Російські окупанти не припиняють авіаційних ударів та артилерійських обстрілів.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Зусилля зосереджує на веденні повітряної розвідки та обстрілах позицій Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Утім є загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі. У прикордонних районах можливі провокації.

На Сіверському – ворог продовжує посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. На Сумщині та Чернігівщині продовжуються авіаудари.

На Слобожанському напрямку російські окупанти перегруповують свої підрозділи, поповнюють запаси боєприпасів та палива.

На Харківському напрямку активних бойових дій не було.

На Донецькому та Луганському – відбито дванадцять атак ворога, знищено вісім танків, п’ять артилерійських систем, дев’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів противника. Є у російських окупантів втрати і на інших напрямках.

На низькому рівні у підрозділах армії РФ залишається морально-психологічний стан, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат як у техніці, так і військовому складі.

"За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів", – пише Генштаб.

За 14 травня підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил збили сім БпЛА типу "Орлан-10" та один літак.

"Авіація повітряних сил продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. Зокрема, було знищено взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника", – йдеться в повідомленні.

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