Російські окупанти розпочали пропаганду у Бердянську
Військові РФ розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська
Про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі голови Запорізької ОДА.
Окупанти розповсюджують серед цивільного населення інформаційні листівки із закликами про необхідність приєднання України до складу РФ.
У листівках йде мова про нібито боротьбу російських окупантів із національним угруповуваннями (зокрема з підрозділом спеціального призначення "Азов") та про необхідність денацифікації України.
У листівках загарбники також дискредитують ЗСУ.
Зокрема в агітаційних текстах стверджують, що саме Збройні сили України "відповідальні за артелерійські обстріли" мирного населення Бердянська, що розпочалися 28 лютого.
- Нагадаємо, у Бердянську російські військові захопили радіостанцію "Азовська хвиля".
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