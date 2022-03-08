Російські окупанти розпочали пропаганду у Бердянську

Про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі голови Запорізької ОДА.



Окупанти розповсюджують серед цивільного населення інформаційні листівки із закликами про необхідність приєднання України до складу РФ.



У листівках йде мова про нібито боротьбу російських окупантів із національним угруповуваннями (зокрема з підрозділом спеціального призначення "Азов") та про необхідність денацифікації України.



У листівках загарбники також дискредитують ЗСУ.



Зокрема в агітаційних текстах стверджують, що саме Збройні сили України "відповідальні за артелерійські обстріли" мирного населення Бердянська, що розпочалися 28 лютого.













Нагадаємо, у Бердянську російські військові захопили радіостанцію "Азовська хвиля".



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