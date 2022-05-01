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Російські окупанти створюють умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг, – Генштаб

1 травня, 2022 неділя
07:18
війна з Росією окупанти рф

Російські війська проводять бойові дії, що вийти на адміністративні межі Херсонської області та створити сприятливі умови для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг

Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Для нарощування темпів наступальної операції командування збройних сил Російської Федерації продовжує вживати заходів з посилення ударного потенціалу своїх військ. До прикордонних з Україною районів залізничними шляхами перекидається зняте зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння і військова техніка", – йдеться в повідомленні. 

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося. Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ з території Брянської області.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.

На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське – Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру наших сил і засобів здійснюють їх блокування у визначених районах.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка - Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.

  • Додамо, 30 квітня підрозділи Повітряних Сил ЗСУ уразили 9 повітряних об'єктів російських військ.
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ЗСУ
окупанти
Генштаб
війна новини
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