Російські окупанти викрали унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"Загарбники крадуть культурне надбання Маріуполя. Унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею медальєрного мистецтва окупанти вивезли до Донецька", – йдеться у повідомленні.



Відомо, що цей музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Усі витвори були раніше передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі у квітні 2022 року.



Заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, що Маріуполь зламав плани Путіна, тому він прагне його знищити. Він має сумніви, що президент РФ піде на зустріч нашим героям.

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