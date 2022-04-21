Маріуполь зламав плани Путіна, тому він прагне його знищити, - Романенко
Заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко має сумніви, що Путін піде на зустріч нашим героям у Маріуполі. Треба буде битися за них поки вони там залишаються
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.
“У Путіна до цього міста, на жаль, як багато до чого іншого стосовно України та історії, існування ЗСУ, українців як нації - сакральний підхід. Він бачить Маріуполь у зв’язку з тим, що він не підкорився, не здався й досі воює, як місто яке потрібно знищити і безумовно з тими воїнами які боронять його. Тому що це неприпустимо, вони зламали його плани. І він не зупиняється не перед чим”, - вважає Романенко.
Також генерал-лейтенант додав, що Росія вже застосовувала хімічну зброю у прихованому вигляді.
“Ми вже знаємо, що в районі Маріуполя та Ізюма вони застосовували, пробне, хімічну зброю, причому в такому вигляді, щоб був прихований варіант. Відомо, що вчора вони провели іспит ракети, ракетної системи, мультики про яку Путін показував декілька років тому і тоді ще говорив, що у них вона вже є і погрожував. Але насправді пройшло скільки років, після цього вони зробили перший пуск. Зрозуміло, що показово, зрозуміло щоби тиснути. Щодо Маріуполя, підхід його такий. В мене є сумнів, стосовно того, що він піде назустріч нашим героям і треба буде битися за них стільки, скільки там як вони залишаються", - пояснив Романенко.
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