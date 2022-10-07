Російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по Запоріжжю
Уранці 7 жовтня рашисти вгатили по Запоріжжю ракетами
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру", - написав Старух.
Очільник Запорізької області закликав жителів міста перебувати в укриттях: "Є ризик повторних обстрілів".
Повітряна тривога в Запоріжжі розпочалася о 09:50. Попередня тривала 35 хвилин з 08:36 до 09:12.
- Вранці 6 жовтня російські окупаційні війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: руйнувань зазнали житлові будинки. Близько 11:00 РФ знову завдала ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя.
- Вночі 7 жовтня російські війська знову атакували два райони Запоріжжя безпілотниками іранського виробництва. Руйнувань зазнали інфраструктурні об'єкти, є постраждалий.
- 12 людей загинули внаслідок російських ракетних ударів по Запоріжжю вранці 6 жовтня, всього врятовано 21 людину.
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