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Російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по Запоріжжю

7 жовтня, 2022 п'ятниця
10:02
війна з Росією Запоріжжя

Уранці 7 жовтня рашисти вгатили по Запоріжжю ракетами

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру", - написав Старух.

Очільник Запорізької області закликав жителів міста перебувати в укриттях: "Є ризик повторних обстрілів".

Повітряна тривога в Запоріжжі розпочалася о 09:50. Попередня тривала 35 хвилин з 08:36 до 09:12.

  • Вранці 6 жовтня російські окупаційні війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: руйнувань зазнали житлові будинки. Близько 11:00 РФ знову завдала ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя.
  • Вночі 7 жовтня російські війська знову атакували два райони Запоріжжя безпілотниками іранського виробництва. Руйнувань зазнали інфраструктурні об'єкти, є постраждалий.
  • 12 людей загинули внаслідок російських ракетних ударів по Запоріжжю вранці 6 жовтня, всього врятовано 21 людину. 

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Запоріжжя
російська армія
окупанти
Запорізька область
ракетний удар
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