Про це інформує в телеграмі Державна прикордонна служба України.



Минулої доби, 9 липня, під російські обстріли потрапили: Миропільська, Хотінська, Білопільська, Есманьська та Шалигінська громади на Сумщині та Семенівська громада на Чернігівщині.

"Двічі Сумщину атакували ворожі вертольоти. Один із них здійснив 2 пуски ракет в напрямку Білопільської громади, інший – 3 пуски ракет по території Миропільської громади", - йдеться в повідомленні.

Майже два десятки боєприпасів з реактивної системи залпового вогню та 120 мм мінометів рашисти випустили в Хотінську громаду.

Чотири рази армія РФ обстріляла Шалигінську громаду з РСЗВ, мінометів та автоматичного гранатомета. Загалом близько сотні вибухів.

Ворог тричі цілив мінометами по території Есманьської громади. Зафіксовано 17 вибухів.

Також на Чернігівщині ворожі міни калібру 120 мм розірвалися на території Семенівської громади.