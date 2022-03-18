Російські окупанти затихли, перегруповуються і компенсують поразку від ЗСУ знущаннями з цивільних, - боєць ТрО про ситуацію на Київщині

Про це Сабій сказав у етері Еспресо.TV.



"Ворог отримав по зубах не лише на Північному Заході Київщини, але і з боку Броварів. Станом на вчорашній день ворога немає в Баришівці. Зараз російські окупанти затихли і перегруповуються. Росіяни намагаються зібрати свої сили і в цей час знущаються з мирних українців", - зазначив Сабій.



За словами бійця ТрО, окупанти ходять по смт Велика Димерка, що на Київщині, і не лише грабують людей, але й шукають чоловіків, і багатьох розстрілюють. На думку військового, таким чином росіяни зганяють злість за те, що не можуть досягти успіху на фронті.



"Окупанти не можуть нічого досягнути на землі, тож намагаються нашкодити з повітря. Тому й у Києві та на Київщині впродовж ночі постійно лунали повітряні тривоги. Наземних сил у росіян не лишилося. Зараз батальйони ТерОборони починають зачистку Ірпеня від залишків росіян, які поховалися. А командири хочуть нам "насолити" постійними обстрілами", - додав Сабій.



Військовий також наголосив на ефективності півторадобової комендантської години у Києві та на Київщині, оскільки завдяки пильності бійців на блокпостах вдалося затримати більше сотні диверсантів.

Нагадаємо, 17 березня, окупанти обстріляли Святошинський район Києва, внаслідок чого сталася пожежа, загинуло дві людини.