Окупанти обстріляли Святошинський район Києва: сталася пожежа на складі, померло дві людини

Про це передає ДСНС та МВС.

Внаслідок потрапляння снарядів сталось займання двох автомобілів. О 17:04 загоряння було ліквідовано. Загинула 1 людина. На місці було задіяно 2 од. пожежної техніки та 10 чоловік особового складу.





Також неподалік виникло загоряння трав’яного настилу на площі 5000 кв. м. Ліквідація триває. На місці задіяно 1 од. пожежної техніки та 5 чоловік особового складу.





Ще один виклик надійшов про загоряння на складі. Є загроза вибуху снаряду через що здійснюється гасіння пожежі з безпечної відстані. Ліквідація триває. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула 1 людина.





На місці задіяно 15 од. пожежної техніки та 67 чоловіка особового складу. За даними МВС пожежа виникла на площі 3000 кв. м.













Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb