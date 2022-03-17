Окупанти обстріляли Святошинський район Києва: сталася пожежа на складі, померло дві людини
17 березня близько 16:30 до Служби порятунку 101 надійшло кілька повідомлень одночасно про пожежі у Святошинському районі столиці
Про це передає ДСНС та МВС.
Внаслідок потрапляння снарядів сталось займання двох автомобілів. О 17:04 загоряння було ліквідовано. Загинула 1 людина. На місці було задіяно 2 од. пожежної техніки та 10 чоловік особового складу.
Також неподалік виникло загоряння трав’яного настилу на площі 5000 кв. м. Ліквідація триває. На місці задіяно 1 од. пожежної техніки та 5 чоловік особового складу.
Ще один виклик надійшов про загоряння на складі. Є загроза вибуху снаряду через що здійснюється гасіння пожежі з безпечної відстані. Ліквідація триває. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула 1 людина.
На місці задіяно 15 од. пожежної техніки та 67 чоловіка особового складу. За даними МВС пожежа виникла на площі 3000 кв. м.
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