Російські пропагандисти тепер мають пояснити своєму народ, як президент України, якого звинувачують у нацизмі, виступав у Кнесеті, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні., інформує Еспресо.TV

"Сьогодні говорив з народом Ізраїлю. Який, я впевнений, розуміє нас, як вільні люди – вільних людей. Звичайно Ізраїль має свої інтереси, стратегію захисту своїх громадян – ми все це розуміємо. Прем'єр Бенет намагається знайти переговорний шлях з Росією – і ми за це вдячні. За кожне зусилля, щоби раніше, чи пізніше ми почали говорити з Росією – можливо в Єрусалимі. Це правильне місце, щоби знайти мир, якщо це можливо", - зазначив президент України.

Також він додав, що у російських пропагандистів сьогодні доволі складне завдання:

"Адже вперше в історії президент іноземної держави виступав у Кнесеті та перед народом Ізраїлю. Президент України, якого у Москві звинувачують у нацизмі. Вже один цей факт підтверджує на скільки у Росії все не так".

Нагадаємо, вчора, 20 березня, Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю і розкритикував владу за відсутність тиску на РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb