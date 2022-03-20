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Головна війна з Росією "Байдужість, розрахунок або посередництво?": Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю і розкритикував владу за відсутність тиску на РФ

"Байдужість, розрахунок або посередництво?": Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю і розкритикував владу за відсутність тиску на РФ

20 березня, 2022 неділя
19:08
війна з Росією Зеленський Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський виступив перед членами парламенту, уряду та народом Ізраїлю

Про це передає Еспресо.TV.

"Народе Ізраїлю, ти бачив, як російські ракети вдарили по Києву, по Бабиному Яру. Ти знаєш, що це за земля, там поховані більше ста тисяч жертв Голокосту, там давні  київські кладовища, там єврейське кладовище, туди вдарили російські ракети. Народе Ізраїлю, у перший же день цієї війни, російські снаряди вдарили по нашому місту Умань, по місту, яке відвідують десятки тисяч ізраїльтян щороку для паломництва на могилу Ребе Нахмана", - сказав Зеленський.

Він запитав, що залишиться від всіх таких місць в Україні після цієї страшної війни.

"Я впевнений, що кожне слово мого звернення у ваших серцях відгукується болем, бо ви відчуваєте про що я говорю. Але чи можете ви пояснити, чому ми досі звертаємось до всього світу, до багатьох країн про допомогу, до вас звертаємося по допомогу, про елементарні візи. Що це - байдужість, розрахунок або посередництво без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це питання. Я зауважу лише одне - байдужість вбиває, розрахунки часто помилкові, а посередництво може бути між державами, але не між добром і злом", - сказав президент.

Зеленський додав, що кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона - найкраща, вона потужна.

"Кожен знає, що ваша зброя сильна, кожен знає, що ви - молодці, ви вмієте відстоювати свої державні інтереси, свого народу і ви точно можете допомогти нашим захистити наші життя, життя українців, українських євреїв. Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю або чому Ізраїль не ввів серйозні санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес, але відповідь все одно обирати вам, шановні брати і сестри, і вам потім з цією відповіддю жити, народе Ізраїлю. Українці зробили свій вибір - 80 років тому рятували євреїв і тому серед нас є праведники народів світу. Народе Ізраїлю, тепер і у вас є такий вибір", - підсумував президент.

  • Ізраїль скасував безвізовий режим для України та більше не буде приймати українських біженців на своїй території.
  • Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомив, що такий тимчасовий захід прийняли, щоб упорядкувати в'їзд біженців з України.

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санкції
Ізраїль
Володимир Зеленський
візовий режим
Кнесет
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