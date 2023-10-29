Російські пропагандисти використовують прикордонника-перебіжчика із Закарпаття для поширення дезінформації та дискредитації України

Відповідний коментар був опублікований на ТАСС.

В ньому Сировий намагався дискредитувати рішення Державної служби зайнятості України про видачу ваучерів на навчання за професією "сапер" окремим категоріям громадян, зокрема особам з інвалідністю та переселенцям. Він просував відомий наратив російських ІПСО, що "українська влада не цінує своїх людей".

16 жовтня ДБР оголосило про підозру у державній зраді начальнику відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону Руслану Сировому, який виявився російським агентом. Перед цим він отримав підозру у дезертирстві. У Бюро розповіли, що прикордонник незаконно перетнув кордон з Угорщиною. Пізніше на російських пабліках почали з’являтися повідомлення про те, що він тривалий час працював агентом спецслужб Росії й зараз знаходиться в Москві.

Також у Головному управлінні розвідки попереджали про кампанію російських спецслужб з дискредитації України, до якої планували залучити "зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви".