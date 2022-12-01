Російські солдати втекли з полігону в Білорусі, - Беларускі Гаюн

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

Зазначається, що 30 листопада кілька солдатів російської армії втекло з полігону "Обуз-Лісновський", що під Барановичами.

Місцеві жителі повідомляють, що бачили трьох чи чотирьох чоловіків, що втікали з боку полігону. За словами місцевих, вони мали при собі автомати Калашнікова.

У ГУР заявили, що не бачать ознак формування наступального угруповання в Білорусі, але загроза зберігається.