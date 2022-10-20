Російські спецслужби готують теракти проти власного населення та планують звинуватити Україну, - розвідка
Військкомати на території Росії розповсюджують пам'ятки, в яких звинувачують українських "диверсантів" у терактах проти росіян
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
У "пам'ятках" зазначено, що "диверсанти" викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі. У ГУР вважають, що таким чином російські спецслужби готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України.
Розвідка нагадує, що такий патерн поведінки росіян раніше фіксували на тимчасово окупованих територіях.
"Ця "страшилка" - дзеркальне відображення реальних дій рашистів на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення там справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади та дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення", - пише ГУР.
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