Про це повідомляє Головне управління розвідки.

У "пам'ятках" зазначено, що "диверсанти" викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі. У ГУР вважають, що таким чином російські спецслужби готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України.

Розвідка нагадує, що такий патерн поведінки росіян раніше фіксували на тимчасово окупованих територіях.

"Ця "страшилка" - дзеркальне відображення реальних дій рашистів на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення там справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади та дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення", - пише ГУР.

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