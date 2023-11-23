Детально — по пунктах розслідування:

1. Офіційним організатором блокування кордону України з Польщею є Рафал Меклер. Він – власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport та голова осередку проросійської партії "Конфедерація свободи та незалежності" у Люблінському воєводстві. "Конфедерація" відома своїми проросійськими позиціями та поглядами. Її лідер Януш Корвин-Мікке закликав уряд Польщі визнати окупацію Криму, сам їздив до анексованого півострова та навіть зустрічався там з Гобліном – місцевим гауляйтером РФ Сергієм Аксьоновим. Корвин-Мікке відомий своїми сексистськими висловлюваннями на адресу жінок, а також прихильністю до персони Адольфа Гітлера. "Гітлер не знав про Голокост", - впевнений політик.

Фото: Facebook Єгора Чечеринди

2. "Конфедерація свободи й незалежності" тісно пов’язана з польською організацією "Всепольська молодь", яка має давні дружні стосунки з "Русскім імпєрскім двіженієм". Ця російська організація, контрольована ФСБ, безпосередньо займалася вербуванням найманців-терористів для бойових підрозділів проксі-сил росіян в ОРДЛО. Лідер списку "Конфедерації" на виборах до сейму 2023 року Зіємовіт Пшебітковські – ексочільник руху "Всепольска молодь". "Конфедерація" та "Молодь" регулярно організовують спільні політичні заходи.

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3. Поточна акція з блокування кордону – не перший епізод участі польських перевізників в кампаніях, до яких можуть мати безпосередній стосунок спецслужби РФ. Так, після початку російського вторгнення в Україну співробітники компанії Rafał Mekler Transport неодноразово проводили "акції протесту" з вимогою повного скасування економічних санкцій щодо Росії. До подібних заходів долучалися й інші польські компанії - Kam-Trans, Jata-Trans, BOR-TOM, GLT POLSKA, KMS LOGISTYKA та PEO-TRANS.

4. На "акцію" автоперевізників безпосередній вплив мають польські проросійські політики. Так, 16 листопада на польському ПП "Корчова" відбулася зустріч організаторів блокування з засновником партії "Конфедерація свободи й незалежності" та лідером "Конфедерації польської корони" Гжегожем Брауном.

Гжегож Браун – це єдиний з чинних депутатів тодішнього польського сейму, який, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проголосував проти резолюції парламенту країни з засудженням дій РФ та її звірств в Україні. Це сталося вже після викриття масових вбивств цивільних українців російськими військовими в Бучі на Київщині.

Гжегож Браун неодноразово виступав проти присутності українських біженців в Польщі та є автором слогана "Зупинимо українізацію Польщі".

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5. Гжегож Браун, імовірно, має безпосередній контакт з російськими спецслужбами. Так 2018 року він публічно зустрічався у Москві з журналістом кремлівського видання Russia Today Леонідом Свиридовим. Після того, як Леоніда Свиридова депортували з Республіки Польща за шпіонаж на користь Росії. Гжегож Браун бере особисту участь в усіх політичних заходах згаданої раніше "Всепольської молоді", яка підтримує прямі стосунки з воєнізованим праворадикальним угрупуванням "Задружнє коло" (Zadrużny Krąg — Dywizja Słowiańska). Ця польська структура своєю чергою тісно співпрацює з неонацистським угрупуванням "Русіч" з Росії. Бойовики "Русіча" безпосередньо воюють у складі окупаційних підрозділів ЗС РФ в Україні, та у складі приватних військових компаній країни-агресора. Зокрема у ПВК Вагнера.

6. Громадянин Республіки Білорусь Віктор Степанович Гордеюк – ще один організатор акції блокування польсько-українського кордону. Він – власник згаданої вище транспортної компанії PEO-Trans. Зараз Гордеюк навчається в одному з вищих військових навчальних закладів лукашенківської Білорусі, де, очевидно, може мати прямий контакт з оперативними співробітниками місцевого КГБ. Рідний брат Віктора Гордеюка – Гордеюк Андрій Степанович тепер перебуває на військовій службі у 38-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗС лукашенківської Білорусі, яка тісно співпрацює з генштабом РФ.

7. У сусідній з Польщею Словаччині організаторами акції з блокування кордону є активісти громадської організації "Спілка автоперевізників Словаччини" (UNAS). Підтримала блокування антиєвропейська праворадикальна партія "Наша Словаччина". Ця політична сила відома своїми дружніми контактами з РФ та офіційно виступає за "відновлення дружніх зв’язків" з країною-агресором.

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Лідер "Нашої Словаччини" Маріан Котлеба 2014 року, вже після початку російсько-української війни на Донбасі та окупації Криму, написав листа Віктору Януковичу в Росію, в якому порівняв українську Революцію Гідності 2013-14 років зі світовим тероризмом.

8. На батьківщині Маріан Котлеба відомий своєю прихильністю до лідера нацистського уряду Словаччини часів Другої світової Йозефа Тісо, який за свої діяння проти словацького народу був засуджений та страчений в Братиславі в 1947 році. Маріан Котлеба також має вирок словацького суду. 2020 року політик був засуджений за статтею "публічна підтримка та пропаганда руху, метою якого є знищення прав та свобод людини". Після початку пандемії COVID-19 Котлеба розповсюджував в ЗМІ та соціальних мережах теорії змови та містифікацій, виступав як затятий антиваксер. Відомий своїм прихильним ставленням до антиамериканської політики Росії та до Володимира Путіна.

P. S. Саме такі "друзі Путіна" нині намагаються блокувати західний кордон України. Вони прикриваються суто економічними вимогами та "захистом інтересів" польських та словацьких перевізників. Хоча насправді свідомо чи несвідомо прямо діють за методичкою та в інтересах Кремля й ФСБ.

Джерело

Про автора. Єгор Чечеринда, офіцер ЗСУ, журналіст, телеведучий

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