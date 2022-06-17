Про це повідомляє VG.

"Відчуваю різницю між європейськими спортсменами, які надіслали мені повідомлення про те, що у них є вільна кімната. Мені писали з Португалії, Чехії. Писали: "Можеш перевезти до нас свою сім’ю, головне, щоб ви були в безпеці. Ми допоможемо". Таких повідомлень була тисяча. Але від російських спортсменів, які були моїми друзями, змагалися зі мною – я отримувала побажання смерті. Вони писали мені, що ми винні, повинні вмерти, були різні погані речі про мою сім’ю", - розповіла Анна Рижикова.

За словами легкоатлетки, вона була наляканою та засмученою.

"Це жахлива ситуація. Деякі наші спортсмени загинули на війні. У мене є друг, про якого я вже не чула місяць. Ми у 21 столітті. Це важко. Перші два тижні ми були вдома. Я була такою наляканою та засмученою. 21 березня я перетнула кордон і потрапила на збори. Ми хвилюємося за наші сім’ї", – сказала українка.

Анна Рижикова змагається в бігу на 400 м та бігу на 400 м з бар'єрами. Є бронзовою призеркою Олімпіади-2012.

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