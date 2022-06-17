Російські спортсмени побажали смерті українській легкоатлетці Рижиковій
Українська легкоатлетка Анна Рижикова розповіла про повідомлення від російських спортсменів, де вони бажають їй смерті
Про це повідомляє VG.
"Відчуваю різницю між європейськими спортсменами, які надіслали мені повідомлення про те, що у них є вільна кімната. Мені писали з Португалії, Чехії. Писали: "Можеш перевезти до нас свою сім’ю, головне, щоб ви були в безпеці. Ми допоможемо". Таких повідомлень була тисяча. Але від російських спортсменів, які були моїми друзями, змагалися зі мною – я отримувала побажання смерті. Вони писали мені, що ми винні, повинні вмерти, були різні погані речі про мою сім’ю", - розповіла Анна Рижикова.
За словами легкоатлетки, вона була наляканою та засмученою.
"Це жахлива ситуація. Деякі наші спортсмени загинули на війні. У мене є друг, про якого я вже не чула місяць. Ми у 21 столітті. Це важко. Перші два тижні ми були вдома. Я була такою наляканою та засмученою. 21 березня я перетнула кордон і потрапила на збори. Ми хвилюємося за наші сім’ї", – сказала українка.
Анна Рижикова змагається в бігу на 400 м та бігу на 400 м з бар'єрами. Є бронзовою призеркою Олімпіади-2012.
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