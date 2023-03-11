Російські терористи з кулеметів і мінометів обстріляли Сумську область

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни обстріляли Білопільську та Великописарівську громади. Було зафіксовано 11 прильотів та 7 кулеметних черг. У всіх випадках обійшлось без втрат та руйнувань.

По Білопільській громаді рашисти били з гранатометів − 6 прильотів. Також били з мінометів − 5 прильотів.

Великописарівська громада: був кулеметний обстріл - 7 черг.