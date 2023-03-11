Російські терористи з кулеметів і мінометів обстріляли Сумську область
За день 11 березня російські терористи обстріляли 2 громади Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли Білопільську та Великописарівську громади. Було зафіксовано 11 прильотів та 7 кулеметних черг. У всіх випадках обійшлось без втрат та руйнувань.
По Білопільській громаді рашисти били з гранатометів − 6 прильотів. Також били з мінометів − 5 прильотів.
Великописарівська громада: був кулеметний обстріл - 7 черг.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.05
Купівля 38.05Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе