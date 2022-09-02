Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В операційній зоні південнобузького напряму ситуація стабільно складна, але контрольована. Продовжується знищення ворожих запасів та резервів, ураження пунктів управління та вогневий контроль транспортних шляхів. Вороже військо здебільшого деморалізоване, однак відчайдушно чинить опір. Намагаючись втримати оборону на суходолі, ворог продовжує артилерійсько-мінометні обстріли, а також авіаційні й ракетні удари по наших позиціях, по мирних населених пунктах, по місцевих мешканцях", - пишуть в ОК.

У середу, 1 вересня, російські винищувачі та штурмовики тричі завдали ракетні удари по позиціях ЗСУ в Бериславському районі, обійшлось без втрат.

У відповідь ЗСУ завдали одному зі штурмовиків ураження. Результати ще розвідуються.

У середу, 1 вересня, російський агресор вдарив по Миколаївщині фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами.

Українська артилерія та авіація вдарили по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, скупченню окупантів і їхньому ППО

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb