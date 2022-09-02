Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українська авіація завдала 18 ударів по командних і опорних пунктах росіян, по складах з боєприпасами і пально-мастильними матеріалами та по логістично-транспортних потужностях на окупованих територіях Півдня.

Ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобах ППО та скупченню ворога.

Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами.

У середу, 1 вересня, російський агресор вдарив по Миколаївщині фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами

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