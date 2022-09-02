ЗСУ масово б'ють по окупантах на Півдні: уражені 9 пунктів управління, 2 поромні переправи та ППО росіян
У середу, 1 вересня, українська артилерія та авіація вдарили по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, скупченню окупантів і їхньому ППО
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Українська авіація завдала 18 ударів по командних і опорних пунктах росіян, по складах з боєприпасами і пально-мастильними матеріалами та по логістично-транспортних потужностях на окупованих територіях Півдня.
Ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобах ППО та скупченню ворога.
Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами.
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