РФ обстріляла Миколаївщину фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами
У середу, 1 вересня, російський агресор вдарив по Миколаївщині фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ворог здійснив бомбардування фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами Миколаївського району, де поранено одну цивільну особу. Продовжував атакувати Миколаївщину, випустивши ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді. Сили протиповітряної оборони спрацювали відмінно, ракету знищено", - йдеться у повідомленні.
У Чорному морі корабельне угруповання росіян не змінилось. Напоготові рашисти, як і раніше тримають 20 крилатих ракет "Калібр" на 3 носіях ракет.
"Загрози і прогнозовані ворожі активності свідчать про необхідність оперативно і правильно реагувати на сигнали повітряних тривог. Будьте пильними та уважними, не нехтуйте попередженнями про небезпеку ані з повітря, ані на узбережжі, ані в прибережних водах. Наша свідомість і вдумливість – краща зброя проти фейків і ворожої пропаганди, відповідальне ставлення до сигналів повітряної тривоги – спосіб убезпечити себе і близьких. Довіра силам оборони – це впевненість у нашій Перемозі!", - наголошують в ОК "Південь".
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