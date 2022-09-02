Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог здійснив бомбардування фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами Миколаївського району, де поранено одну цивільну особу. Продовжував атакувати Миколаївщину, випустивши ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді. Сили протиповітряної оборони спрацювали відмінно, ракету знищено", - йдеться у повідомленні.

У Чорному морі корабельне угруповання росіян не змінилось. Напоготові рашисти, як і раніше тримають 20 крилатих ракет "Калібр" на 3 носіях ракет.

"Загрози і прогнозовані ворожі активності свідчать про необхідність оперативно і правильно реагувати на сигнали повітряних тривог. Будьте пильними та уважними, не нехтуйте попередженнями про небезпеку ані з повітря, ані на узбережжі, ані в прибережних водах. Наша свідомість і вдумливість – краща зброя проти фейків і ворожої пропаганди, відповідальне ставлення до сигналів повітряної тривоги – спосіб убезпечити себе і близьких. Довіра силам оборони – це впевненість у нашій Перемозі!", - наголошують в ОК "Південь".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb