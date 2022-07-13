Російські винищувачі випустили по Одещині 4 протирадіолокаційні ракети

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована. Противник продовжує надавати перевагу дистанційним способам ведення бойових дій, застосовуючи важку артилерію, зенітно-ракетні системи і авіацію, споряджену крилатими ракетами повітряного базування", - йдеться у звіті.

Ситуація на Одещині

Вдень, 12 липня, парою ворожих винищувачів Су-30 було завдано удару чотирма протирадіолокаційними ракетами Х-31. Ракети нейтралізовано, після чого вони занурились в море.

Ситуація на Херсонщині

Парою українських штурмовиків завдано удару по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки. Три ворожі винищувачі намагалися завадити нашій авіації шляхом пуску двох ракет “повітря - повітря”. Втрат нашої авіації немає.

Проте саме ці ракети спричинили руйнування котельні поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка та пожежу в полі за містом. Рятувальними підрозділами пожежу оперативно ліквідовано. Інших жертв нема.

Втрати Росії

Під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань "відмінусовано" 30 рашистів, 122 мм гаубицю, реактивну систему залпового вогню "Ураган", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 2 польових склади боєприпасів.

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