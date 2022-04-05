Російські винищувачі з Білорусі планували обстріляти об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях, українські сили ППО збили ракети
У ніч з понеділка на вівторок, 5 квітня, Повітряні сили ЗСУ відбили ракетну атаку російських винищувачів, яка була здійснена з території Білорусі у бік західних областей України
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід".
Уночі 5 квітня два винищувачі Су-35 окупантів із території Білорусі завдали удар крилатими ракетами по території України. Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.
"Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль", – йдеться у повідомленні командування.
Також цієї ночі українські військові знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня, які окупанти використовували для наведення ракет та розвідки щодо результатів удару.
- У ніч проти вівторка, 5 квітня, у Рівненській області українська протиповітряна оборона збила дві ворожі цілі.
- Також у небі над Волинню українські військові збили російську ракету.
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