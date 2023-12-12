Російські війська атакували Куп'янськ з артилерії: загинув чоловік, ще один поранений
Уранці вівторка, 12 грудня, російські окупанти завдали артилерійського удару по місту Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого загинув місцевий житель, ще одного поранено
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що через ворожий артобстріл Куп'янська загинув 73-річний цивільний чоловік.
Ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, його госпіталізували до медичної установи.
Фото: Харківська ОВА
Крім цього, у житлових будинках зруйновано вікна та паркан. На місці працюють правоохоронці та фіксують черговий акт тероризму росіян.
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