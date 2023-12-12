Російські війська атакували Куп'янськ з артилерії: загинув чоловік, ще один поранений

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Зазначається, що через ворожий артобстріл Куп'янська загинув 73-річний цивільний чоловік.

Ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, його госпіталізували до медичної установи.

Фото: Харківська ОВА

Крім цього, у житлових будинках зруйновано вікна та паркан. На місці працюють правоохоронці та фіксують черговий акт тероризму росіян.