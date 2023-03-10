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Російські війська готуються відновити наступальні операції під Вугледаром, - ISW

10 березня, 2023 п'ятниця
06:32
війна з Росією окупанти

Війська РФ готуються відновити наступальні операції навколо Вугледара, хоча постійні проблеми з особовим складом і боєприпасами, ймовірно, й надалі стримуватимуть їх від просування

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що на кадрах, опублікованих у соціальних мережах 8 березня, видно, як особовий склад 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу звертається до російського військового командування з проханням збільшити кількість артилерійських боєприпасів перед заміною 155-ї окремої морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту поблизу Вугледара і проводити наземні атаки в цьому районі.

"155-та бригада морської піхоти понесла значну частину катастрофічних втрат, яких зазнали російські війська під час кульмінаційного тритижневого лютневого наступу з метою захоплення Вугельдара, і, як повідомляється, відновлювалася щонайменше сім разів з початку російського вторгнення в Україну. Можливо, російські війська замінять 136-у мотострілецьку бригаду на зміну сильно деградованому з’єднанню в надії відновити наступ поблизу Вугледара, хоча ця одноосібна заміна не означає підкріплення цих зусиль Росією", - вважають в Інституті. 

За словами експертів, 136-й мотострілецькій бригаді навряд чи вдасться досягти тактичного просування поблизу Вугледара, якого не змогли здійснити інші російські формування після місяців підготовки до початку наступу на цьому напрямку. 

"Ймовірна деградація інших підрозділів у цьому районі, значні втрати техніки та, як повідомляється, триваючі артилерійські обмеження, ймовірно, не дозволять російським силам отримати значні тактичні переваги, якщо вони вирішать відновити наступ у цьому районі", - пише ISW.

Також аналітики вважають, що внутрішня динаміка російської армії може бути причиною потенційного відновлення вартісних наступальних дій під Вугледаром, які обіцяють мало оперативної користі.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав командувачу Східного військового округу, генерал-полковнику Рустаму Мурадову взяти Вугледар за будь-яку ціну. Все для того, щоб зменшити критику в міністерстві оборони Росії щодо відсутності прогресу та значних втрат у районі Вугледара.

В Інституті вивчення війни нагадали про те, що нещодавно Шойгу міг відвідати Мурадова на заході Донецької області, ймовірно, з метою оцінити реальність наступу на Вугледар, а також подальшу роль Мурадова як командувача.

"Мурадову знадобляться нові резерви живої сили та техніки, щоб виконати інструкції Шойгу, а заміна 155-ї морської піхотної бригади 136-ю мотострілецькою не є значною частиною необхідного підкріплення. Досі незрозуміло, чи вирішив Шойгу надати Мурадову необхідні ресурси для відновлення наступу, але Мурадов може вирішити, що йому потрібно відновити наступальні операції, попри те, що він повинен продемонструвати свою компетентність на посаді командувача "ООС", - говорять аналітики.

За оцінками ISW, російським військам потрібно буде просунутися на 24 км від нинішньої лінії фронту навколо Вугледара, щоб підтримати операції в інших частинах Донецької області, а таких темпів просування російські війська не досягали з перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну.

"Відновлення вартісних наступальних операцій навколо Вугледара було б неправильним розподілом і без того виснажених сил на все більш безглузді оперативні зусилля, але особиста мотивація Мурадова може спонукати російські війська в цьому районі все ж таки відновити ці операції", - додали експерти.

Росія
російська армія
Донеччина
Сергій Шойгу
Військові новини
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