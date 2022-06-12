Про це інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

11 червня російські війська відновили атаки на південний захід від Ізюма та в напрямку Слов’янська та Сіверська.

"Раніше ISW оцінювало, що російські війська можуть спробувати відрізати українські GLOC у Сіверську та провести мілке оточення замість просування на Слов’янськ. Геолокаційні зображення також показали, що російські війська побудували новий міст уздовж російських GLOC до Ізюма в південно-східній Харківській області, що також може свідчити про те, що російські сили продовжуватимуть посилювати наступальні операції Слов’янська та Сіверська", - йдеться в повідомленні.

Українська розвідка оцінює, що армія РФ планує вести тривалу війну, хоча формування і резерви військ, ймовірно, залишаються поганими. Заступник начальника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що має підтвердження - російські війська продовжили планування війни до жовтня 2022 року.

Крім того, Скібіцький заявив, що РФ має у резерві додатково 40 батальйонних тактичних груп, після того як вони вже перекинули в Україну 103 БТГ. Малоймовірно, що ця доповідь означає, що російські сили зберігають у Росії 40 повноцінних і ефективних БТГ. Російські військові навряд чи будуть тримати таку значну частину своїх сил у резерві через триваючу нестачу живої сили на передовій.

Станом на 06:00, 11 червня 2022 року, російські окупанти продовжують штурмові дії у Сєвєродонецьку, закріплюються на околицях Оріхового та готуються до наступу на Слов'янськ.

Російська армія готується вести наступальні дії з Ізюма в напрямку Слов’янська, а з Попасної в напрямку Бахмута, щоб оточити місто та перерізати трасу до Лисичанська.

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