Російські війська вдруге протягом ранку обстрілюють Авдївку

Про це з околиць міста повідомляє корреспондентка ТСН Наталія Нагорна, передає Еспресо.TV.

"Це другий обстріл Авдіївки вже за сьогодні. Перший був близько 7 години ранку. Спочатку говорили, що було 25 приходів мін, зараз ми за кілька хвилин почули вже більше десятка приходів", - каже журналістка.

У себе на фейсбуці вона виклала відео вже із самого міста, над яким видно дим від артилерійського обстрілу з боку росіян.







Зранку соцмережі, а також зазвичай добре поінформований телеграм-канал Donetchanyn писали про бій в районі Авдіївки та влучання у завод металоконструкцій. Зазначалося, що загарбники гатять зі Спартака, є влучання по місту, багато диму та чути сирени від пожежних машин.