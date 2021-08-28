Російські війська вдруге протягом ранку обстрілюють Авдївку
Ранком суботи, 28 серпня 2021 року, російські окупаційні війська вже двічі обстріляли околиці прифронтового міста Авдіївка Донецької області
Про це з околиць міста повідомляє корреспондентка ТСН Наталія Нагорна, передає Еспресо.TV.
"Це другий обстріл Авдіївки вже за сьогодні. Перший був близько 7 години ранку. Спочатку говорили, що було 25 приходів мін, зараз ми за кілька хвилин почули вже більше десятка приходів", - каже журналістка.
У себе на фейсбуці вона виклала відео вже із самого міста, над яким видно дим від артилерійського обстрілу з боку росіян.
Зранку соцмережі, а також зазвичай добре поінформований телеграм-канал Donetchanyn писали про бій в районі Авдіївки та влучання у завод металоконструкцій. Зазначалося, що загарбники гатять зі Спартака, є влучання по місту, багато диму та чути сирени від пожежних машин.
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