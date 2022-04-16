Російські війська знову обстріляли Харків, одна людина загинула, – міський голова

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

Мер зазначив, що російські окупанти знову відкрили вогонь по одному з районів Харкова



"Там загинула одна людина, дві людини отримали поранення, зараз вони перебувають у лікарні, наші медики рятують їхні життя. Ці обстріли проводяться умисно, щоб посіяти хаос, залякати людей, тому що перший обстріл був у районі ринку, сьогодні субота, люди пішли купувати продукти, речі, і у цей час стався обстріл", – зазначив Терехов.

Він також відзначив, що окупанти умисно відкривають вогонь по цивільному населенню, тому це можна кваліфікувати лише, як умисний геноцид.

У суботу, 16 квітня, внаслідок ракетного удару по одному з центральних районів Харкова одна людина загинула, ще 18 осіб госпіталізовано через поранення.

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