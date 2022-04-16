Російські війська знову обстріляли Харків, одна людина загинула, – міський голова
Російські військові ввечері 16 квітня знову відкрили вогонь по Харкову. Внаслідок обстрілу загинув один цивільний, ще двоє отримали поранення
Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.
Мер зазначив, що російські окупанти знову відкрили вогонь по одному з районів Харкова
"Там загинула одна людина, дві людини отримали поранення, зараз вони перебувають у лікарні, наші медики рятують їхні життя. Ці обстріли проводяться умисно, щоб посіяти хаос, залякати людей, тому що перший обстріл був у районі ринку, сьогодні субота, люди пішли купувати продукти, речі, і у цей час стався обстріл", – зазначив Терехов.
Він також відзначив, що окупанти умисно відкривають вогонь по цивільному населенню, тому це можна кваліфікувати лише, як умисний геноцид.
- У суботу, 16 квітня, внаслідок ракетного удару по одному з центральних районів Харкова одна людина загинула, ще 18 осіб госпіталізовано через поранення.
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