Російські військкомати зобов'язали набрати до 3 млн мобілізованих, - Каспаров

Про це ввечері у суботу, 24 вересня 2022 року, заявив через телеграм один з лідерів російської опозиції, політемігрант Гаррі Каспаров.

"Вже стало ясно, що гребуть усіх, кого не ліньки. Військкомати роблять норму, яку їм поставили і вона явно вища, ніж 300 тис. осіб. Міноборони зробило зауваження за недбалість, але тим буде все одно, бо їм потрібно призвати від мільйона до трьох мільйонів людей. В армію мобілізованих потрапляють вже явні алкоголіки, які б'ються, не встигнувши потрапити на полігон. Інтернетом гуляють відео, де вони проносять із собою алкоголь, б'ються, ображають і, звичайно, усвідомлюють, що вони лише пішаки", - зазначає політик.

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Якість підготовки "мобілізованих" протягом подальших двох тижнів Каспаров оцінює вкрай низько.

"Як би не було сумно, але варто розуміти, що усі ці мобілізовані не більше ніж шістки. Два тижні на полігоні їм не допоможуть, тим більше на російському полігоні, а вся їхня служба в армії була в стилі: почистити картоплю, пофарбувати траву в зелений і вставати за командою "струнко", - наголосив Гаррі Каспаров.

Як вважають у міноборони Словаччині, розпочата в РФ повальна мобілізація призведе до повалення Путіна.

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