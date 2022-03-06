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Російські військові обстріляли багатоповерхівки у Краматорську, двоє загиблих

6 березня, 2022 неділя
16:06
війна з Росією Краматорськ обстріл

Сьогодні, 6 березня, окупанти обстріляли житлові багатоповерхівки. Відомо про щонайменше двох загиблих, багато людей отримали поранення

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Відомо, що під вогонь ворога потрапила низка будинків по бульвару Краматорський, найбільше постраждали номери 24, 18, 18-А, 21 та 15. Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики.

Наразі фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету.

  • Нагадаємо, у Харкові війська РФ обстріляли Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут". В інституті знаходиться ядерна установка
  • Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила по Вінниці 8 ракет та повністю зруйнувала аеропорт.
  • 6 березня, сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил Російської Федерації.

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