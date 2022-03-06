Російські військові обстріляли багатоповерхівки у Краматорську, двоє загиблих

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Відомо, що під вогонь ворога потрапила низка будинків по бульвару Краматорський, найбільше постраждали номери 24, 18, 18-А, 21 та 15. Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики.



Наразі фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету.

Нагадаємо, у Харкові війська РФ обстріляли Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут". В інституті знаходиться ядерна установка

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила по Вінниці 8 ракет та повністю зруйнувала аеропорт.

6 березня, сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил Російської Федерації.