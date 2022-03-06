Росія випустила 8 ракет по Вінниці, зруйновано аеропорт, - Зеленський

Про це він повідомив у Facebook.



"Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці, 8 ракет. Проти нашого міста, нашої мирної, доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії", - сказав президент.



Він додав, що внаслідок удару у місті повністю зруйнований аеропорт.



"Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, будували наші батьки, наші дідусі й бабусі, покоління українців", - наголосив Зеленський.



Президент ще раз повторив прохання закрити небо над Україною для всіх російських ракет, бойової авіації.



"Зробіть гуманітарну повітряну зону. Без ракет, без авіабомб. Ми - люди, і це ваш гуманітарний обов'язок - захищати нас, захищати людей. І ви це можете. Якщо ви це не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок: ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали", - резюмував він і додав, що відповідальність за безпеку в Україні стосується і світових політиків, і західних лідерів.



Вінницький мер Сергій Моргунов оприлюднив фото та відео наслідків обстрілу.









Нагадаємо, 1 березня президент США Джо Байден не підтримав запит Володимира Зеленського на проголошення над Україною безпілотної зони.

4 березня Президент України Володимир Зеленський поскаржився на саміт НАТО, де прийняли рішення не робити безпілотну зону над територією України.

5 березня Кулеба закликав НАТО бути впевненим та сильним і закрити небо над Україною.

6 березня Зеленський закликав світ закрити небо над Україною.

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що російські окупанти завдали удару по аеропорту у Вінниці.



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