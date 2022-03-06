Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Насправді це просто, коли маєш волю": Зеленський закликав світ закрити небо над Україною

"Насправді це просто, коли маєш волю": Зеленський закликав світ закрити небо над Україною

6 березня, 2022 неділя
12:47
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має силу, щоб закрити небо України для російських ракет, бойових літаків та гвинтокрилів

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Світ має силу, щоб закрити наше небо для російських ракет, для російських бойових літаків, гвинтокрилів. Якщо хтось все ще сумнівається, то Україні потрібні літаки. Насправді це просто, коли маєш волю. Щоб зробити небо безпечним - небо України, небо Європи", - зазначив президент.

Він додав, що поспілкувався з прем'єр-міністром Австралії.

"Я вдячний австралійцям за моральну позицію по відношенню до російського експорту. Не повинно бути жодного порту, в якому держава-терорист може заробляти гроші", - наголосив Зеленський.

За його словами, прем'єр-міністри Албанії, Болгарії, Ізраїлю - підтримка для України.

"Надихаюча розмова з Ілоном Маском - з людиною, яка робить ракети для майбутнього, а не вбиває ракетами заради минулого. Ми говорили про те, як перемагати зараз, про те, як будемо працювати потім, після перемоги", - додав президент.

Як зазначив Зеленський, підтримка України від лідерів глобального бізнесу, найбільш передових компаній не менш важлива, ніж підтримка від провідних держав світу.

"Коли корпоративний світ з тобою і не боїться - ти маєш подвійний захист", - резюмував він.
 

  • Нагадаємо, 1 березня президент США Джо Байден не підтримав запит Володимира Зеленського на проголошення над Україною безпілотної зони.
  • 4 березня Президент України Володимир Зеленський поскаржився на саміт НАТО, де прийняли рішення не робити безпілотну зону над територією України.
  • 5 березня Кулеба закликав НАТО бути впевненим та сильним і закрити небо над Україною.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
звернення
Володимир Зеленський
небо
Читайте також:
Роман Костенко
3 березня, 2022 четвер
"Ви воюйте, ми щось допоможемо, але влазити у це не будемо", – нардеп Роман Костенко про позицію Заходу
Шуфрич
4 березня, 2022 п'ятниця
Нардепа Шуфрича, якого затримали на фотографуванні позицій ЗСУ, передали до СБУ, - Бірюков
3 березня, 2022 четвер
Білоруські десантники отримали наказ про перетин кордону з Україною, - Генштаб
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.17
  • EUR
    Купівля 32.93
    Продаж 33.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
6 березня
14:12
У Вінниці російські війська обстріляли аеропорт
14:07
Укрзалізниця
Укрзалізниця відкликала вагони збирання загиблих росіян, вороги не забирають тіла
13:54
Ердоган Путін
Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні, - Reuters
13:50
Ексклюзив
"Кадировці х**рили з танку по домах, думали - все": сім'я луганців під обстрілами вибралася з Ірпеня, вдруге кинувши житло і бізнес через РФ
13:41
Запорізька АЕС
Радіаційний фон у Запорізькій області не несе загрози життю та здоров'ю, - ОВА
13:35
ППО у Харкові знищили черговий бойовий літак окупантів
13:25
Виділені ЄС €500 млн не підуть на фінансування поставок бойових літаків в Україну, - президент Євроради
13:11
У Новій Каховці жителі вийшли на мітинг проти окупації
13:00
До України воювати в Інтернаціональному легіоні прибули морські піхотинці її Величності
12:39
Лужанка – Бурегшурань
Жінка хотіла вивезти свого чоловіка з України за кордон у багажнику "Лексуса". Відео
12:38
Зеленський
Ми вибороли наше майбутнє, але ще боремося за наше сьогодні, – Зеленський
12:37
Зеленський
Росіяни готуються бомбардувати Одесу, - Зеленський
12:35
Прикордонники евакуювали з Миколаєва екіпаж судна з Бангладешу, в який влучила російська ракета
12:31
Deep Purple
Легендарні Deep Purple засудили звірства путінської армії та виступили на підтримку України
12:26
UnionPay
Після блокування Visa і Mastercard росіяни переходять на китайську карткову систему
12:17
Олексій Арестович
Військовослужбовці РФ беруть українців у заручники, - Арестович
12:14
контрабанада
На Львівщині затримали контрабанду, яку маскували під гуманітарну допомогу
12:03
біженці
Найшвидший ріст з часів Другої світової: ООН нарахувала вже 1,5 млн біженців з України в ЄС
11:59
Олексій Данілов
Росіяни готують другу хвилю широкомасштабного наступу на територію України, до якої треба бути готовими і згуртованими, – Данілов
11:47
Дія
Для протидії брехні окупантів: у застосунку "Дія" з'явилася онлайн-трансляція українських каналів
11:45
Потяг
Потяг Київ-Рахів затримається на 3 год через обстріл перед станцією "Коростень"
11:40
знищена техніка
"Ми програємо. У нас ситуація, як у Німеччини в 44-му". Звіт російського аналітика про війну в Україні та настрої в російських спецслужбах
11:28
Олексій Резніков
Кремль поки не хоче визнати свого фіаско, але цей час вже близько, – Резніков
11:22
ворожа техніка
Під Миколаєвом СБУ розбила окупантів: більшість із них - ексвійськові, які зрадили Україну в 2014 році
11:07
паспорт "ЛНР"
На Луганщині окупанти почали примусову паспортизацію населення, – Денісова
11:05
Маріуполь евакуація
У Маріуполі починають евакуацію населення
11:00
евакуація з Ірпеня
Під час евакуації з Ірпеня окупанти відкрили вогонь по цивільних, – Радіо Свобода
10:55
Віктор Дудар
Захищаючи Україну, загинув львівський військовий і журналіст Віктор Дудар
10:48
Японія
Вплинуть на енергетичний сектор: Японія планує ввести додаткові санкції проти РФ
10:44
Нова пошта
"Нова Пошта" відправлятиме  гуманітарний вантаж безкоштовно
10:33
Харків
Ворог з новою силою бомбардує Харків, безліч руйнацій і пожеж
10:30
Віктор Ляшко
Окупанти не пропускають через блокпости автомобілі з життєво необхідними ліками, – Ляшко
10:29
Ексклюзив
зерно
Загрози дефіциту продуктів в Україні немає, запасів достатньо на два наступних роки, – заступник міністра економіки
10:24
ворожа техніка
Українські військові знищили понад 11 тис. окупантів, майже тисячу російських бойових машин і 285 танків, - Генштаб
09:57
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Росіяни панічно продають житло в Криму, – голова Меджлісу кримськотатарського народу
09:54
Новопсков
Обстріл окупантами мирного населенння в Новопскові: поранені перебувають у стабільному стані
09:52
обстріл бучі
Буча в облозі. Окупанти обстрілюють будинки й авто, вбивають цивільних
09:39
винищувачі
США обговорюють з Польщею можливість передачі Україні винищувачів
09:23
Окупанти завдали ракетного удару по Житомирщині: пошкоджено 40 приватних будинків, одна людина загинула
08:55
американські військові
Тисячі американських ветеранів хочуть воювати в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV