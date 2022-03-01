Про це повідомляє «Еспресо» з посиланням на CNN.

"Президент був дуже чітким, що він не має наміру посилати американські війська вести війну з Росією", - сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі. За її словами, закриття неба вимагатиме розгортання американських військових, що буде потенційно прямим конфліктом і потенційно війною з Росією, у чому США не планують брати участь.

Такою була реакція в Білому Домі на звернення українського президента Володимира Зеленського про необхідність запровадити повне закриття неба.

Інші американські чиновники також виступили проти повного неба над Україною.

«Адміністрація Байдена дала зрозуміти, що США не будуть "впускати чоботи на землю», і це також означає, що не плануємо підносити американські війська в повітря", - заявила посол США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд.

"Ми не збираємося наражати американські війська на небезпеку. Це означає, що ми також не збираємося підносити американські війська в повітря, але ми будемо працювати з українцями, щоб дати їм можливість захищатися", – додала вона.

Раніше Володимир Зеленський звернувся із закликом про необхідність повного закриття неба

28 лютого рашисти обстріляли в день мирних людей у Харкові із градів, а ввечері вдарили балістичною ракетами по Києву та Білій Церкві.

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