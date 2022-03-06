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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Харкові окупанти з "градів" обстріляли ядерний об'єкт

У Харкові окупанти з "градів" обстріляли ядерний об'єкт

6 березня, 2022 неділя
15:21
війна з Росією Харківський фізико-технічний інститут

У Харкові війська РФ обстріляли Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут". В інституті знаходиться ядерна установка

Про це повідомляє Управління СБУ в Харківській області.

"Сьогодні російським агресором здійснено обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град" по території Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут (ННЦ ХФТІ)", – йдеться в повідомленні. 

Наразі в інституті знаходиться дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Руйнування установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статтею екоцид.

  • Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила по Вінниці 8 ракет та повністю зруйнувала аеропорт.
  • 6 березня, сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил Російської Федерації.

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