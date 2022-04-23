Російські військові обстріляли з гранатомета позиції прикордонників у Чернігівській області
Окупанти знову атакували позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Це вже четвертий обстріл з початку звільнення регіону від російських загарбників
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
У п'ятницю, 22 квітня, з Росії обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону. Близько 10 гранат, випущених з автоматичного гранатомета, розірвалися біля села Сеньківка.
Зауважимо, що це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території. Раніше окупанти обстрілювали позиції прикордонників з мінометів.
- Востаннє окупанти атакували прикордонників на Чернігівщині 15 квітня, тоді зафіксували 12 мінометних пострілів.
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