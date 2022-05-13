Російські військові під час фільтрації допитують дітей із Маріуполя, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнювальний допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Андрющенко повідомив, що маріупольців, які не пройшли "фільтрацію", відправляють у колишню колонію "Ізоляція" в Донецьку.

У Маріуполі понад 10 тис. мешканців можуть померти через хвороби й антисанітарію до кінця 2022 року, кажуть у міськраді. За словами мера міста Вадима Бойченка, частина містян повернулася до Маріуполя з прилеглих селищ, адже через жорстку фільтрацію окупанти не випускають їх на територію, підконтрольну українському уряду.

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