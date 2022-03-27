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Російські військові продовжують переміщуватись на територію Білорусі, – Генштаб

27 березня, 2022 неділя
14:26
війна з Росією військові

Російські військові продовжують пересуватись територією Республіки Білорусь з метою ротації підрозділів. Частина білоруських військових залишається на полігонах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Генштаб повідомив про пересування російських військових по території Білорусі. Зазначають, що метою цих переміщень є ротація підрозділів, які зазнали значних втрат.

"Зазначені заходи проводяться з метою ротації підрозділів, які зазнали суттєвих втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених та хворих військовослужбовців.", – йдеться у повідомленні.

Додають, що частина білоруських військових залишаються на полігонах.

На Поліссі противник під прикриттям вогню артилерії та авіації продовжує закріплюватися на досягнутих рубежах, готується до проведення ротації підрозділів.

На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не полишає спроб взяти під контроль Чернігів. В районах Лук’янівка та Рудницьке противник зазнав втрат та відійшов.

На Слобожанському напрямку противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на поповненні поточних втрат. В районі Слов’янська ворог проводить вдосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій. Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка.

На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь. Успіхів не мають. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли.

В Таврійському операційному районі окупанти силами росгвардії продовжують боротьбу з осередками спротиву на тимчасово зайнятій території.

  • Нагадаємо, в окупованому Криму росіяни примусово відправляють чоловіків воювати проти України та погрожують їхнім рідним.

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Білорусь
Генштаб
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