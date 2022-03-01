Про це інформує Обозреватель, передає «Еспресо».

Він рухався автомобілем у складі колони у напрямку кордону України з Молдовою. Окупанти відкрили вогонь, внаслідок обстрілу чоловік загинув. Інфорацію підтверджує Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше російські військові убили 10 етнічних греків.

У Романа залишилися дружина в Україні та батьки в Ізраїлі.

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