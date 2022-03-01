Російські військові вбили громадянина Ізраїлю
Автомобіль громадянина Ізраїлю Романа Бродцького обстріляли, коли він рухався в колоні з біженцями у напрямку Молдови
Про це інформує Обозреватель, передає «Еспресо».
Він рухався автомобілем у складі колони у напрямку кордону України з Молдовою. Окупанти відкрили вогонь, внаслідок обстрілу чоловік загинув. Інфорацію підтверджує Міністерство закордонних справ Ізраїлю.У Романа залишилися дружина в Україні та батьки в Ізраїлі.
- Нагадаємо, раніше російські військові убили 10 етнічних греків.
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