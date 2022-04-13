Російські загарбники катують і звинувачують у "шпигунстві" українського священика, - Денісова
Священника Православної церкви України поміщено до російського карцера, де його піддають тортурам та звинувачують у "шпигунстві"
Про це повідомила Людмила Денісова у Telegram.
"Рашисти катують українського священника. Громадянин України, настоятель одеського Свято-Троїцького собору Василь Вирозуб незаконно утримується у СІЗО № 2 Бєлгородського району м. Старий Оскол. Священника Православної церкви України поміщено до карцера, де його піддають тортурам та звинувачують у "шпигунстві". Василь був захоплений в полон російськими військовими разом із іншими учасниками гуманітарної місії рятувального судна "Сапфір", - йдеться у повідомленні.
В слідчому ізоляторі також перебувають майже 150 українських військовослужбовців, які так само піддаються катуванню з боку представників адміністрації СІЗО.
"Вищевказані дії є порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав громадян України", - наголосила Денісова.
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