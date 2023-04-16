Російські загарбники в "ЛНР" оголосили військовий призов 18-річних
Російські окупанти у так званій "ЛНР" оголосили призов на військову службу 18-річних
Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація в telegram.
"У так званій "ЛНР" уведено в дію указ стосовно забезпечення призову на військову службу громадян 1996-2005 років народження. Тобто, забиратимуть тих, кому в цьому році тільки виповнюється 18 років. У ті громади, де військові комісаріати відсутні, для забезпечення планової роботи призовних комісій буде організовано доставку членів комісій", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що у загарбників все більші фінансові проблеми.
"У Сєвєродонецьку підрядні організації за невеликі кошти наймають місцеве чоловіче населення на показові роботи з відновлення. Останні погоджуються, бо вибору зайнятися чимось іншим в них нема. Та після завершення робіт на об’єкті кошти їм просто не виплачують, після чого шукають нових бажаючих", - повідомляють в ОВА.
Окрім цього, за інформацією адміністрації, загарбники не в змозі полагодити комунікації, що були пошкоджені під час негоди.
"Минуло вже більше двох тижнів після завершення березневої негоди на теренах Луганщини, але в низці населених пунктів світло так і не полагодили. До прикладу, навколо того ж Сєвєродонецька. Жителів Борівського прохають почекати ще півтора місяці – до літа", - розповіли в ОВА.
Також за інформацією ОВА, артилерійських обстрілів протягом минулої доби з боку росіян зазнали Стельмахівка, Невське та Білогорівка.
"Ворог знову наступав в бік Білогорівки та Діброви. Ці його спроби були відбиті. Наші захисники завдяки злагоджено побудованій обороні щодня знижують боєздатність армії РФ", – зазначив начальник Луганської ОВА.
- 11 березня повідомлялося, що мобілізованих з ОРДЛО проти України схиляють до отримання паспортів РФ замість "документів" "ДНР-ЛНР".
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