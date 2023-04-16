Російські загарбники в "ЛНР" оголосили військовий призов 18-річних

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація в telegram.

"У так званій "ЛНР" уведено в дію указ стосовно забезпечення призову на військову службу громадян 1996-2005 років народження. Тобто, забиратимуть тих, кому в цьому році тільки виповнюється 18 років. У ті громади, де військові комісаріати відсутні, для забезпечення планової роботи призовних комісій буде організовано доставку членів комісій", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у загарбників все більші фінансові проблеми.

"У Сєвєродонецьку підрядні організації за невеликі кошти наймають місцеве чоловіче населення на показові роботи з відновлення. Останні погоджуються, бо вибору зайнятися чимось іншим в них нема. Та після завершення робіт на об’єкті кошти їм просто не виплачують, після чого шукають нових бажаючих", - повідомляють в ОВА.

Окрім цього, за інформацією адміністрації, загарбники не в змозі полагодити комунікації, що були пошкоджені під час негоди.

"Минуло вже більше двох тижнів після завершення березневої негоди на теренах Луганщини, але в низці населених пунктів світло так і не полагодили. До прикладу, навколо того ж Сєвєродонецька. Жителів Борівського прохають почекати ще півтора місяці – до літа", - розповіли в ОВА.

Також за інформацією ОВА, артилерійських обстрілів протягом минулої доби з боку росіян зазнали Стельмахівка, Невське та Білогорівка.

"Ворог знову наступав в бік Білогорівки та Діброви. Ці його спроби були відбиті. Наші захисники завдяки злагоджено побудованій обороні щодня знижують боєздатність армії РФ", – зазначив начальник Луганської ОВА.