Російські загарбники викрали з банкомату на Запоріжжі майже 400 тис. грн

Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.

Інцидент стався на початку травня.

"В окупованих Пологах військові РФ викрали майже 400 тис. грн з банкомата. Після чергового обстрілу міста окупанти скористалися тим, що фасад магазину був частково зруйнованим, та проникли до приміщення. Вони пошкодили розміщений у ньому банкомат та викрали гроші", - повідомили в ОВА.

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