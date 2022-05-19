Російські загарбники викрали з банкомату на Запоріжжі майже 400 тис. грн
У Пологах в Запорізькій області російські загарбники викрали з банкомату майже 400 тис. грн
Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.
Інцидент стався на початку травня.
"В окупованих Пологах військові РФ викрали майже 400 тис. грн з банкомата. Після чергового обстрілу міста окупанти скористалися тим, що фасад магазину був частково зруйнованим, та проникли до приміщення. Вони пошкодили розміщений у ньому банкомат та викрали гроші", - повідомили в ОВА.
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